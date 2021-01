Kouamé, una settimana per chiudere: è ai margini della Fiorentina - Toro.it

Calciomercato Torino / Giorni cruciali per la trattativa Kouamé: Prandelli lo lascia fuori anche contro il Cagliari

Anche la Fiorentina, come il Torino, avrà una settimana complicata dall’impegno infrasettimanale in Coppa Italia. I viola sfideranno l’Inter, i granata (ancora) il Milan. Ma troveranno tempo per parlarsi ancora. Perché i giorni di calciomercato non vanno sprecati. I due club sono da giorni in contatto: in ballo c’è innanzitutto Christian Kouamé, la seconda punta agognata da Cairo e Vagnati. Per il Toro è il primo obiettivo in attacco, per il club di Commisso solo un’alternativa. Un segnale per confermarlo? E’ rimasto fuori dall’undici, nonostante l’assenza di Ribery, anche nella sfida contro il Cagliari.

Prandelli può fare a meno di Kouamé

La panchina iniziale di ieri è un segnale inequivocabile: Prandelli è disposto a fare a meno del suo numero 11, tanto che gli ha preferito Callejon per lo scontro salvezza contro i rossoblu salvo poi inserirlo negli ultimi otto minuti. La Fiorentina, ricevuti i sondaggi del Torino e del Verona (concorrente temibile), si era presa qualche giorno di riflessione, ve ne avevamo dato conto lo scorso 8 gennaio. E scioglierà le riserve già questa settimana, fors’anche entro la prima metà. Dando insomma il via libera alle trattative serrate che abitualmente precedono un closing.

Per il Torino è la prima scelta. E Duncan…

I granata, al momento, tengono in secondo piano tutte le piste alternative. Per la spalla di Belotti si cercherà in primis di strappare il sì di Kouamé e dei viola. E per questo, i prossimi giorni saranno cruciali. Nel frattempo, si vaglieranno le opzioni per gli altri ruoli e si andrà avanti nella definizione delle uscite: da Edera – c’è la Stella Rossa – e Meité (vicino al Milan), passando per Zaza. Con la Fiorentina, lo ricordiamo, si sta parlando anche di Duncan, altro calciatore in uscita dalla Toscana ma conteso. Il Toro è a caccia dei tasselli giusti per sterzare.