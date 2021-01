Torino, Edera valuta la Stella Rossa: può andare in Serbia - Toro.it

Calciomercato Torino / Valutazioni in corso: Edera ha una proposta dalla Stella Rossa di Belgrado. Parti al lavoro

Sono ore di riflessione, per Simone Edera. L’ala classe 1997, che non trova spazio nel Torino di Giampaolo, ha ricevuto una proposta importante da parte della Stella Rossa di Belgrado. E la sta valutando con attenzione: il ragazzo sa di trovarsi di fronte a un bivio che può indirizzare la sua carriera, nelle ultime stagioni frenata dal poco spazio trovato in granata. Le parti sono al lavoro per valutare la fattibilità dell’operazione e, al momento, i segnali sono incoraggianti.

In Italia poco mercato: ma attenzione al Parma

In Italia, invece, fin qui ci sono stati pochi sviluppi. Spezia e Crotone, che in estate avevano effettuato timidi sondaggi, al momento non cercano attaccanti con le caratteristiche di Edera. Una pista che potrebbe aprirsi è quella che porta a Parma, dove è tornato D’Aversa che ha già allenato – e stima – l’ex Primavera del Toro. Ad oggi, però, la pista più concreta è quella che porta in Serbia: le parti si stanno parlando e si attendono, a breve, sviluppi.