Giampaolo chiude le porte a Krunic: “Non viene al Toro”

Il tecnico del Torino Giampaolo in conferenza stampa ha parlato anche di mercato e di Krunic: “E’ un giocatore forte ma non verrà al Toro”

Milan-Torino sarà l’occasione, per la società granata, di dare un’ulteriore occhiata anche a quei giocatori che fanno gola in ottica mercato. Come Rade Krunic. Ma a gelare gli animi, in questo senso, è stato il tecnico del Torino. Ed è una novità. Sì perché è quanto mai raro che Marco Giampaolo decida di parlare di mercato. Di solito i discorsi vengono puntualmente ribaltati su quel Davide Vagnati chiamato in causa nel post-partita di Torino-Verona. “Lasciatemi fare il mio lavoro, parlate con Vagnati – aveva dichiarato il tecnico dribblando le domande dei giornalisti sugli eventuali rinforzi di cui la sua squadra avrebbe bisogno. Ma come ogni buona regola che si rispetti, anche questa ha le sue eccezioni e così, proprio alla vigilia di Milan-Toro, nella consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico granata ha di fatto chiuso le porte alla possibilità di vedere proprio Krunic in maglia granata.

Giampaolo: “Non viene al Toro”

Il giocatore (ne avevamo parlato qui) fa gola, e non è una novità che il Toro vorrebbe approfittare di un possibile calo nelle richieste rossonere per portare alla corte del tecnico quello che potrebbe essere un ottimo rinforzo per la sua mediana. Sfruttando magari proprio la conoscenza con lo stesso Giampaolo che, come da lui stesso ammesso in conferenza stampa, lo ha conosciuto “all’Empoli, poi me lo sono ritrovato al Milan ma praticamente non l’ho mai allenato perché era reduce da un infortunio“.

E allora perchè non riprovarci proprio adesso, al Toro? Una bella suggestione che, tuttavia, sembra destinata a rimanere tale. Almeno secondo il punto di vista dello stesso Giampaolo. “E’ migliorato perché le esperienze ti fanno migliorare e quando approdi in una grande squadra come il Milan aumenti la tua autostima perché giochi con giocatori forti– ha dichiarato il tecnico. Che poi però prosegue annichilendo ogni velleità di mercato: “Ha forza e qualità ma è un giocatore che non verrà a giocare al Toro”. Insomma, ai granata Krunic farebbe indubbiamente comodo ma la destinazione, Giampaolo dixit, potrebbe non essere quella desiderata.