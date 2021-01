La Fiorentina (per ora) blocca Kouamé: il Torino aspetta una risposta - Toro.it

Calciomercato Torino / L’infortunio di Ribery e il ritorno al Wolverhampton di Cutrone rimandano l’addio di Kouamé alla Fiorentina

Christian Kouamé lascerà la Fiorentina, ma non nell’immediato. Per capire in che squadra l’attaccante ivoriano giocherà nella seconda parte di stagione bisognerà infatti attendere: il ritorno di Patrick Cutrone al Wolverhampton e l’infortunio occorso a Franck Ribery contro la Lazio (rivelatosi comunque meno grave del previsto) hanno privato Cesare Prandelli di due pedine nel reparto avanzato in vista della partita di domenica contro il Cagliari. Kouamé, pur restando sulla lista dei possibili partenti, potrà ancora essere utile alla causa viola e, per questo motivo, la sua cessione è stata al momento bloccata. O meglio, rinviata.

Calciomercato, Kouamé: il Verona prepara l’offerta

Il Torino è una delle squadre maggiormente interessate all’attaccante e ha aperto alla possibilità di acquistare il calciatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La stessa offerta sembra però intenzionato a farla anche l’Hellas Verona. Ivan Juric ha allenato Kouamé ai tempi del Genoa, lo conosce e lo apprezza, per questo motivo lo ha richiesto espressamente come rinforzo per il reparto avanzato della sua squadra: per accontentarlo il presidente Maurizio Setti è pronto a mettere sul piatto quei 16 milioni di euro che la Fiorentina. La stessa cifra che anche Urbano Cairo dovrà sborsare per acquistare il calciatore ivoriano (Torino e Verona tra l’altro si contendono anche Duncan, altro giocatore in uscita dalla Fiorentina).

Calciomercato Torino: Kouamé, la risposta può arrivare la prossima settimana

Commisso ora attende offerte ufficiali per Kouamé poi, probabilmente già la prossima settimana, darà una risposta a Torino e Verona (ma anche ad altre eventuali squadre interessate all’attaccante). Nel frattempo anche lo stesso giocatore dovrà prendere una decisione sul proprio futuro: l’idea di trasferirsi sotto la Mole lo stuzzica, anche perché giocando al fianco di Andrea Belotti avrebbe la possibilità di riprendere quel percorso di crescita interrotto proprio un anno con il trasferimento tutt’altro che fortunato dal Genoa alla Fiorentina, ma è consapevole anche del fatto che pure al Verona, con Juric, le chances di giocare con continuità non mancherebbero.