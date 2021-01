Toro, Schone può essere un’occasione, l’agente: “Ha offerte in Italia”

Calciomercato Torino / Schone si è svincolato dal Genoa e ora è libero di accasarsi altrove a parametro zero

Toro a caccia di giocatori di qualità ma anche di eventuali occasioni, in questa sessione di gennaio. Priorità assoluta del club granata è senza dubbio il centrocampo: si cerca una mezzala (in questo senso i granata hanno messo gli occhi su Duncan) ma non si disdegnerebbe certamente un calciatore dai piedi buoni, quel regista mai arrivato nella sessione estiva. Nella lista dei giocatori disponibili in quel ruolo si è aggiunto di recente un nome. Si tratta di Lasse Schone, svincolatosi dal Genoa in seguito ad alcune situazioni che lo hanno visto venire tagliato fuori dal progetto. Il danese, dotato di grande esperienza potrebbe rivelarsi un’occasione ghiotta a costo zero.

Schone, l’agente non esclude la permanenza in Italia

Il centrocampista ha ricevuto diverse offerte sin da subito, secondo quanto affermato dall’agente Revien Kanhai, che al momento dell’esclusione non l’aveva presa bene. “Lasse può cercarsi una squadra: sono diverse le offerte dall’Italia ma non troverei illogico nemmeno un ritorno all’Ajax.“, queste le parole dell’agente, che fanno pensare ad una possibile permanenza in Serie A del giocatore in caso di offerte valide. Il colpo per il Toro, che sta corteggiando anche Lobotka per il ruolo di play e che aveva già pensato a Schone in estate, potrebbe rivelarsi fruttuoso, tenendo conto che il costo del danese è zero. Tra i contro c’è però il lungo periodo lontano dal rettangolo verde, che potrebbe incidere a livello di forma e preparazione. Parma e Cagliari sono le altre potenziali concorrenti, ma l’ultima aprola spetta al giocatore.

Genoa-Schone, rapporto compromesso

Il rapporto tra l’ex Ajax e il club rossoblu è passato dalle stelle alle stalle repentinamente: dalla grande accoglienza al suo arrivo a Genova all’esclusione dalla lista dei giocatori scelti per la Serie A 2020-2021. Da lì la decisione di lasciare il Grifone appena possibile ed oggi è arrivata l’ufficialità. “Rescissione consensuale del contratto” secondo quanto riportato dal Genoa, che consente quindi a Schone di rimettersi in gioco e ricominciare da zero.