Serie A, Laxalt rifiuta l’Al-Hilal per restare al Celtic. Schone rescinde col Genoa

Calciomercato Serie A / Tra le trattative in corso, il Milan accelera per Koné. Il Napoli vuole Zappa e Zaccagni

Il mercato di riparazione sta entrando nel vivo. tanti i club di Serie A che sis tanno muovendo per accaparrarsi i pezzi migliori nell’ottica di migliorare le rose e sopperire ad eventuali mancanze causate dal Covid. Tra le protagoniste c’è il Milan di Pioli. Maldini ha infatti sottolineato l’intenzione di “fare mercato”, soprattutto data l’emergenza a centrocampo, che costringe ad affrettare i tempi. Tra i nomi più caldi c’è quello di Emmanuel Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 attualmente dal Tolosa, che avrebbe già dato l’ok al club lombardo. L’accordo dista ancora qualche milione di euro: il cartellino è valutato oltre 10 milioni di euro mentre i rossoneri non vogliono andare oltre i 5-6 milioni, ed eventuale bonus. Intanto avanza anche la trattativa in corso per Mohamed Simakan. Il Milan ha messo sul piatto a 15 milioni ed è pronto ad aumentare ancora di 3. Lo Strasburgo però, ne vuole 20, bonus compreso. Sul fronte Laxalt, vecchia conoscenza granata, si è fatto avanti l’Al-Hilal, con la proposta di un triennale a circa 3 milioni a stagione, ma l’intenzione dell’uruguaiano è di restare al Celtic.

Calciomercato, il Genoa ripensa a Sokratis Papastathopoulos

Anche il Genoa prova a darsi da fare per rimpolpare la rosa. Tra le operazioni clou che riguardano il Grifone c’è la rescissione del contratto di Schone, in rotta di collisione con il club rossoblù da tempo e ormai messo fuori rosa. La decisione è stata presa dal giocatore stesso, con il consenso del club che ha dato l’ufficialità. Restano molte le offerte per il danese, che valuta un ritorno all’Ajax ma non esclude la permanenza in Serie A. Tra i club interessati, anche Parma e Cagliari. Intanto i genovesi hanno messo nel mirino Sokratis Papastathopoulos, trentaduenne greco attualmente all’Arsenal con il quale avrebbe riscontrato delle divergenze, dopo il mancato accordo con la Lazio per Vavro a causa delel condizioni fisiche preacarie del difensore biancoceleste. Tornare in Serie A non dispiacerebbe al greco, che ha già militato proprio al Genoa e al Milan.

Serie A, le trattative degli altri club

Non solo Genoa e Milan attivi in questa sessione di mercato. C’è infatti anche il Napoli che si sta mettendo all’opera tra cessioni e nuovi arrivi. Tra coloro che dovrebbero lasciare i partenopei, figura il nome di Llorente, corteggiato da diversi club, ma non è l’unico. Ci sono anche Ghoulam e Malcuit, che piace alla Fiorentina, oltre a Milik, ancora in stand-by. I nomi accostati agli azzurri per rinforzare la rosa di Gattuso sono invece Zappa del Cagliari e Zaccagni, che però non dovrebbe lasciare il Verona prima di giugno. Il Bologna intanto pensa a Torregrossa del Brescia per rinforzare l’attacco, ma avrebbe chiuso per Adama Soumaoro , difensore centrale del Lille, che arriverà in prestito con diritto di riscatto.