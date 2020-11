Wilfred Singo ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 2023, ma c’è la clausola per il prolungamento di un altro anno

Wilfred Singo ha rinnovato il proprio contratto con il Torino fino al 30 giugno 2023. Nel contratto è presente anche una clausola per un ulteriore prolungamento per la stagione successiva. Il difensore ivoriano in questo inizio di stagione si è messo in luce con una serie di ottime prestazioni che gli sono valse in più occasioni la maglia da titolare sulla fascia destra: anche nell’ultima partita giocata, quella contro l’Inter di domenica pomeriggio, Singo è risultato essere tra i migliori in campo della formazione granata.

Singo: “Mi hanno aiutato tanto Coppitelli e Mazzarri”

“Sono molto felice di aver firmato questo rinnovo con il Torino. Ringrazio il direttore Vagnati, il mio agente e il presidente che ha fatto un gran lavoro, ha dimostrato fiducia in me e mi ha portato fino al rinnovo” ha dichiarato Singo commentando il rinnovo del contratto. Il difensore ha poi parlato della stagione che sta vivendo da protagonista: “Io sto lavorando molto per ritagliarmi sempre più spazio tra i titolari non è semplice ma con il lavoro si può riuscire, all’inizio è stato difficile ma adesso comincio a vedere i frutti del mio impegno. Mi trovo bene a giocare sia come centrale che come terzino destro, mi hanno aiutato tanto Coppitelli, Mazzarri e tutti gli allenatori che ha avuto. Ora vorrei raggiungere la convocazione in Nazionale, è il mio sogno da quando ero bambino”.