Calciomercato Torino / Kurtic è un giocatore di cui D’Aversa non si vuole privare: ieri 90 minuti contro il Sassuolo

Giri di valzer infiniti per il Torino, in procinto di cambiare guida tecnica. L’arrivo di Nicola al posto di Giampaolo, oltre a portare una boccata di aria fresca, potrebbe sbloccare la situazione del mercato in entrata. Diversi profili sono infatti sfumati, cosa che potrebbe succedere anche per quanto riguarda l’ultimo associato al Toro. Jasmin Kurtic infatti, già sotto la Mole nella sponda granata da gennaio a luglio 2014, è stato bloccato da D’Aversa dopo Sassuolo-Parma, venendo definito come un giocatore “non in uscita”. La strada è però ancora lunga e tutto può ancora cambiare.

Calciomercato, D’Aversa blocca lo sloveno

“Kurtic? Per me non è un giocatore in uscita.“, queste le parole di D’Aversa sul profilo che interessa ai granata. Il tecnico gialloblù ha poi continuato così: “Io però faccio l’allenatore e mi rimetto alle decisioni della società. Ho dettato alcune linee guida, però alcune decisioni spettano alla società.“. La società potrebbe quindi avere l’ultima parola, ribaltando le dichiarazioni del tecnico. C’è poi la variabile Nicola da tenere in considerazione. Se da un lato il cambio in panchina potrebbe invogliare a scegliere una strada diversa, dall’altro c’è il rischio che arrivino idee fresche e che quindi il centrocampista resti escluso dalla lista.

Vagnati ha comunque provato ad affondare il colpo, senza grandi risultati, cosa invece riuscita alla Spal. L’attuale ds granata aveva portato a buon fine il trasferimento dello sloveno agli estensi nel 2018. Il futuro di Kurtic resta quindi ancora in dubbio.