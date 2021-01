Calciomercato Serie A / Movimenti in ottica salvezza: Benatia e Conti verso il Parma. Milik lascia il Napoli e va all’Olympique Marsiglia

Continua la campagna di rafforzamento delle dirette avvertire del Torino per la corsa alla salvezza: il Parma non è rimasto con le mani in mano: è fatta per l’arrivo di Andrea Conti. Il terzino del Milan passerà ai ducali con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Non solo i gialloblu avevano messo nel mirino il giocatore. Anche la Fiorentina aveva infatti tentato di affondare il colpo, frenata dalla formula scelta dal Milan, che ha facilitato così la decisione finale di Conti. Nonostante le preferenze verso la Viola, alla fine ha prevalso la volontà di lasciare i rossoneri. C’è poi un grande ritorno in Italia: quello di Benatia, che avrebbe trovato l’accordo con il club emiliano. L’Al-Duhail ha infatti acconsentito a cederlo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Parma.

Serie A, il mercato delle altre squadre

Non solo le ultime in classifica si muovono. Proseguono le trattative anche per chi è ai vertici. Il Milan ha riportato in Italia Mario Mandzukic. Visite mediche già svolte per l’attaccante croato, manca quindi solo la firma seguita dall’ufficialità, in procinto di arrivare. Sul fronte opposto del capoluogo lombardo, l’Inter avrebbe messo nel mirino De Paul per l’estate, ma potrebbe arrivare già in qeusta finestra di mercato. L’ago della bilancia si sposterà in base alle scelte di Eriksen, che piace al Tottenham. In caso di addio a gennaio del danese, si aprirebbe quindi uno spiraglio per il centrocampista dell’Udinese di anticipare i tempi. La Roma, nel frattempo, ha fatto un tentativo per il Papu Gomez offrendo all’Atalanta uno scambio con Amadou Diawara: proposta però respinta dal club orobico. Il Napoli ha invece praticamente ceduto Milik all’Olympique Marsiglia.