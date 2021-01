Calciomercato / Lammers sarebbe vicinissimo a trovare l’accordo con il Genoa: il Toro rischia di essere tagliato fuori dalla corsa all’attaccante

Dopo il Verona, arriva in queste ore anche il Genoa a complicare notevolmente la strada del Toro verso un eventuale accordo con l’Atalanta per Lammers, l’attaccante neroazzurro scelto dai granata come il profilo giusto da affiancare ad Andrea Belotti dopo il fallimento dell’affare Kouamé. Anche se forse, la parola “complicare”, in questo caso, non descrive a pieno la situazione. I liguri, di fatto, starebbero per chiudere definitivamente la porta in faccia alla società del presidente Cairo. Il condizionale, come di consueto quando si tratta di calciomercato, resta d’obbligo ma le ultime indiscrezioni che sono trapelate in queste ore parlano di un accordo molto vicino tra le parti in causa.

Atalanta-Genoa, trattativa ai dettagli

E poco conta, in casa Atalanta, che Giampiero Gasperini si fosse detto sicuro, nei giorni scorsi, di una permanenza del giocatore alla sua corte nonostante un impiego misurato con il contagocce e la comprensibile volontà dell’attaccante di trovare maggior spazio. I fatti, al contrario, starebbero per smentire proprio lo stesso Gasp, con il classe ’99 olandese che si starebbe apprestando a salutare proprio la Dea per accasarsi in Liguria, alla corte di Davide Ballardini.

Una trattativa lampo quella del Genoa, che starebbe per battere la concorrenza sia del Verona che del Torino, nel definire un accordo per il quale ci sarebbero da limare soltanto gli ultimi dettagli. Dettagli che riguardano non tanto il lato economico quanto la formula dell’eventuale trasferimento dell’attaccante. Da una parte, infatti, i liguri vorrebbero optare per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, legando però quest’ultimo aspetto alla salvezza. Dall’altra, invece, il Genoa vorrebbe cedere Lammers soltanto con la formula del prestito secco. La distanza resta, dunque, ma i discorsi sono decisamente avviati e una fumata bianca in tempi relativamente brevi è tutt’altro che da escludersi.