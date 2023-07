Tornato dal prestito al Frosinone durante il quale ha festeggiato la promozione in A, il futuro di Kone a Torino è incerto

Ancora mercato all’ordine del giorno, con Vagnati al lavoro per cercare di garantire a Juric una squadra in grado di poter lottare su più fronti e, allo stesso tempo, di provare ad agganciare il treno per l’Europa. Con gli acquisti di Popa, Bellanova e Haveri già chiusi e altre trattative ancora in corso, i granata devono anche cercare di sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni. Se Izzo è ormai un giocatore del Monza, e su Akhalaia ci sono le sirene del Lussemburgo, un altro giocatore con il futuro in dubbio è Ben Lhassine Kone.

Parma molto interessato a Kone

Il centrocampista ivoriano è reduce da una grande stagione, che lo ha visto festeggiare da protagonista la promozione in Serie A del Frosinone. I ciociari, in seguito alla scadenza del prestito, non hanno avuto contatti con il Torino per un eventuale ritorno del mediano che, in attesa di capire cosa ne sarà del proprio futuro, si presenterà regolarmente al Filadelfia il 10 luglio. Il classe 2000 svolgerà i primi allenamenti insieme alla squadra in modo da essere valutato da Juric, che avrà ovviamente un peso non indifferente per quanto riguarda la decisione sulla sua permanenza o meno. In caso di “bocciatura”, gli estimatori non mancano. Kone è infatti seguito dal Parma, che lo vorrebbe per sostituire il partente Camara in mediana. Un futuro ancora tutto da scrivere, dunque, ma che non dovrebbe essere definito a breve.