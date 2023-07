Tra i giocatori tornati dai prestiti, Akhalaia si appresta a salutare definitivamente il Toro: l’Hespelange lo rivuole con sé

Prosegue il mercato dei tagli del Toro, che tramite la figura di Davide Vagnati è alle prese non solo con gli acquisti da regalare a Juric, ma anche al dover sfoltire la rosa, piena soprattutto di giocatori al rientro dai loro prestiti. Con la cessione ormai quasi definitiva di Izzo al Monza e i mancati riscatti di giocatori come Lazaro e Gravillon, bisogna però concludere altre operazioni. Tra queste, anche quella che potrebbe dare l’addio definitivo a Lado Akhalaia.

Hesperange interessato ad Akhalaia

Il giocatore moldavo, che non conta neppure una presenza ufficiale con la prima squadra granata, ha trascorso la scorsa stagione in prestito secco in Lussemburgo con la maglia dell’Hesperange. Con la squadra lussemburghese l’attaccante ha messo a referto solamente 10 gare giocate, non venendo convocato il più delle volte né segnando alcun gol. Nonostante ciò, il vecchio club sembra esser rimasto soddisfatto dal suo impatto e si è messo in contatto con il Torino, in quanto interessato a un suo acquisto a titolo definitivo. Ancora nulla di concreto, ma la cessione di Akhalaia potrebbe portare liquidità nelle casse del club.