Rauti è rientrato al Toro dopo una stagione molto complicata alla Spal, il club granata pare intenzionato a vendere l’attaccante ex Palermo

Il calciomercato prosegue e il Toro ovviamente non lavora solo sul fronte entrate, con i granata che hanno già piazzato diversi colpi, ma anche su quello delle uscite. Tra i giocatori che il club granata sembra essere intenzionato a vendere c’è anche Nicola Rauti . L’attaccante classe 2000 ha fatto rientro nel capoluogo piemontese dopo una stagione passata in prestito alla Spal. Una stagione molto difficile, terminata con la retrocessione del club ferrarese in Serie C. In biancoazzurro l’attaccante di proprietà del Toro ha raccolto solamente 18 presenze (di cui 17 in Serie B e 1 Coppa Italia) per un minutaggio complessivo di 542 minuti di gioco. Statistiche che diventano ancora peggiori se si pensa che Rauti alla Spal non è riuscito né a segnare né a confezionare neanche un assist. Il giocatore ha collezionato 17 tiri, di cui solo 5 indirizzati nello specchio della porta. Ora il futuro di Rauti è un’incognita, ma quello che pare certo è che il giocatore non rientri nei piani di Ivan Juric.

Rauti piace a Cittadella e Feralpisalò

Ci sono già alcuni club che hanno dimostrato il loro interesse verso l’attaccante classe 2000. Questi club sono nuovamente squadre che giocano in Serie B e sono Cittadella e Feralpisalò. Entrambe le squadre del campionato cadetto sono alla ricerca di un attaccante che abbia già esperienza in Serie B, un ottimo fiuto per il gol e anche ampi margini di miglioramento. Rauti rientra senza alcuna ombra di dubbio in tutti questi parametri. Ora bisognerà vedere chi avrà la meglio e se nel corso della sessione di calciomercato estiva, che è appena iniziata, si inseriranno altre pretendenti per il giocatore nato a Legnano. Ovviamente, il Toro e Rauti cercheranno insieme una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.