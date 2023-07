C’è chi rientra dai prestiti e chi già in rosa sarà valutato da Juric tra raduno e ritiro a Pinzolo

Con l’estate, arrivano anche i giri di valzer sul fronte mercato. Non solo addii e partenze per il Torino, che si trova a dover gestire diverse situazioni. Ci sono infatti giocatori di rientro dai prestiti che dovranno presentarsi al ritiro ma pure altri che già in rosa dovranno guadagnarsi la conferma. Tra potenziali conferme a numerosi partenti, Vagnati dovrà darsi da fare per risistemarli ed accontentarli tutti. Non si prospetta un lavoro facile, soprattutto date le differenze delle situazioni.

Toro, tra partenze e conferme

Tra chi è già in rosa, ci sono Gineitis e Bayeye. Il lituano, sembrava aver trovato la sua fetta di gloria, poi dispersa con il rientro definitivo di Ilic. L’ultima presenza da titolare è infatti arrivata contro la Roma, facendo presagire poco spazio nel resto della stagione. Diverso è invece per il compagno di reparto: l’assist contro il Milan in Coppa Italia non ha portato gli effetti sperati. Da capire anche la situazione di Seck: potrebbe andare in prestito per avere più spazio.

Toro, le situazioni dei rientri

C’è poi chi rientra da prestiti lontano dalla Mole. Primo fra tutti, Simone Verdi, che ha centrato la salvezza con l’Hellas Verona agli spareggi ma che, come con la Salernitana, non è stato confermato. Continua quindi per lui la ricerca di una meta stabile che difficilmente sarà Torino. Non è però l’unico in questa situazione. Anche il giovane Ilkhan deve trovare una nuova sistemazione dopo l’avventura alla Samp e con lui, Kone. Tutti e tre però, dovranno rispondere presente a Juric nell’attesa.