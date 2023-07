Calciomercato Torino / Demba Seck verso il prestito, il senegalese con il numero 23 sulle spalle cerca più spazio

La sessione di calciomercato estiva per il Torino si è già aperta in entrata, ma non si è ancora sbloccata per quanto riguarda le uscite. Uno dei giocatori della rosa granata che sarà ceduto in prestito, con molta probabilità, è Demba Seck. Il senegalese non ha avuto molto spazio con Juric e adesso vuole giocare, ecco perché il prestito è l’opzione ideale per un giovane come lui. Classe 2001, è arrivato al Toro nel gennaio del 2022 dalla Spal, per 3,6 milioni di euro. Dopo una mezza stagione di adattamento alla Serie A, il tecnico croato ha deciso di confermarlo nella stagione appena terminata, senza mandarlo in prestito a farsi le ossa. Le qualità ci sono, ma adesso deve giocare di più per non perdere brillantezza.

Una stagione di alti e bassi

Quest’anno tra campionato e Coppa Italia ha giocato 22 partite, senza mai trovare il gol. In totale per lui 636 minuti giocati. La sua miglior partita, senza ombra di dubbio, è stata il 21 gennaio 2023: Fiorentina-Torino 0-1. La partita era stata decisa da una perla di Miranchuk, ma Seck era stato assoluto protagonista, giocando da punta centrale e non come trequartista. Un gol annullato, una traversa e tanti bei movimenti ad attaccare la profondità. Poi però non si è confermato, tornando ad essere una riserva. Nel complesso è stata una stagione fatta di alti e bassi.