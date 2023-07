Con l’arrivo di Haveri all’ombra della Mole il Toro torna ad avere a disposizione un terzino mancino dopo diverso tempo

Il terzo acquisto del Torino in questa sessione di mercato è Kevin Haveri. Era seguito dal responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati già da diverso tempo. Infatti, il dt granata aveva già provato a portare Haveri in granata già in passate sessioni di calciomercato. Ora c’è finalmente riuscito e con l’arrivo dell’albanese classe 2001 il Toro, dopo tanto tempo, si ritrova ad avere in rosa un terzino mancino. Basti pensare che l’ultimo terzino mancino avuto dal club piemontese è stato Mohamed Fares. Il giocatore, arrivato a Torino nel gennaio del 2022 in prestito dalla Lazio, non ha mai disputato una partita in granata perché, pochi giorni dopo il suo approdo alla corte di Ivan Juric, ha riscontrato un grave infortunio. Negli ultimi anni al Toro sono stati i terzini destri ad agire a sinistra come Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Bruno Peres, fino ad arrivare a Mergim Vojvoda, Ola Aina e Valentino Lazaro.

Haveri: la permanenza al Toro è ancora tutta da conquistare

Ma è doveroso evidenziare che non è certo che nella rosa del Toro per la stagione 2023/2024 ci sarà un terzino mancino. Per il momento la permanenza di Haveri in granata non è certa. Il giocatore ex Rimini dovrà convincere Juric a farlo rimanere al Toro. E sicuramente farà davvero di tutto per riuscirci, anche se non sarà semplice. Se non ci riuscirà, Haveri verrà girato in prestito a qualche squadra di Serie B. Ci sono già diverse squadre del campionato cadetto che sono interessate all’esterno sinistro classe 2001. Prima però Haveri vorrà assolutamente giocarsi le sue carte per conquistare la permanenza in granata. Solo il tempo ci dirà se riuscirà a raggiungere il suo obiettivo.