Continuano le trattative sotto il sole per le diverse squadre di Serie A. A 5 settimane dall’inizio della stagione del calcio giocato e a un giorno dal sorteggio del calendario, diversi club stanno lavorando per poter riuscire a formare le migliori rose possibili. In questo senso si sta muovendo molto il Milan, che dopo la cessione di Tonali ha ufficializzato l’acquisto di Loftus-Cheek ed è in contatto anche per Morata. Lo spagnolo deve decidere se accettare l’offerta, e poi inizieranno le trattative con l’Atletico Madrid. I rossoneri, intanto, pensano anche a Adama Traoré, esterno spagnolo svincolato dopo l’esperienza al Wolverhampton.

La Juventus alla ricerca di un esterno

Il mercato della Juventus, in attesa di qualche cessione che possa portare dei soldi nelle casse della società, è fermo sulla ricerca di un esterno destro. Con la partenza di Cuadrado e l’infortunio di De Sciglio, infatti, non basta la presenza del solo Weah, e dunque il neo ds Giuntoli si è già mosso a riguardo. L’ex Napoli segue molto il nome di Emil Holm, dello Spezia, mentre ad Allegri piace Nandez, esterno uruguaiano del Cagliari.

Napoli, casting per il dopo Kim

Anche il Napoli si sta muovendo molto per quanto riguarda la difesa, andando alla ricerca di un centrale che possa partire Kim, ormai in direzione Bayern Monaco. Gli azzurri hanno richiesto informazioni per Kilman, difensore dei Wolves, i quali hanno però chiesto almeno 40 milioni. L’alternativa è Le Normand, giocatore della Real Sociedad per cui i baschi chiedono 50 milioni: troppi per il Napoli.

Lazio, la priorità è un vice-Immobile

Anche la Lazio, per la prima volta dopo diversi anni senza Igli Tare, è molto attiva sul mercato. In particolare i biancocelesti sono alla ricerca di un vice Immobile, in modo che Sarri non debba più adattare i suoi esterni. L’obiettivo principale è Marcos Leonardo, giovane brasiliano del Santos. Lotito ha già offerto 12 milioni, ma i brasiliani ne chiedono di più. Come alternativa c’è Taty Castellanos, attaccante del New York City.

Le notizie delle altre squadre

Il Monza ha un nuovo difensore centrale: Giorgio Cittadini, ex Modena, ha svolto oggi le visite mediche e si unirà al club brianzolo. Il Cagliari di Claudio Ranieri, di nuovo in Serie A, è interessato a tre giocatori della Sampdoria. Due terzini, ovvero Augello e Bereszynski, e Manolo Gabbiadini. La Roma ha chiuso per il ritorno di Llorente dal Leeds, mentre l’Inter è in trattativa con il Manchester United per la cessione di Onana.