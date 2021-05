Calciomercato Torino / Soualiho Meité, in prestito dai granata, può essere riscattato in caso di qualificazione in Champions del Milan

Un “dentro o fuori” condito dalla tensione dell’ultima giornata di campionato. Questo è ciò che attende il Milan di Pioli in ottica Champions. Domenica infatti, la sfida con l’Atalanta decreterà o meno la qualificazione dei rossoneri nella massima competizione europea, contesa con la Juventus ed il Napoli. In ballo c’è molto, non solo dal punto di vista dell’onore: tra le cose che potrebbero subire l’influenza della Champions c’è infatti anche la permanenza di Soualiho Meitè, in prestito dal Torino e che potrebbe essere riscattato, diventando un giocatore del Milan a tutti gli effetti.

Meité, servono otto milioni per il riscatto da parte del Milan

Dieci milioni totali (compresi gli 1,5 di bonus), di cui otto di riscatto, nell’operazione che ha visto Meitè trasferirsi alla corte di Pioli. Un’occasione ghiotta per il centrocampista del Toro, che non ha potuto dire di no. Alti e bassi hanno però caratterizzato questa parentesi in rossonero, che potrebbe terminare a breve, soprattutto in caso di mancata qualificazione. I soldi che la Champions porta, possono essere infatti l’incentivo giusto per confermare il francese, propenso alla permanenza nel capoluogo lombardo. Senza, però, la situazione si complica: il costo totale potrebbe infatti essere considerato eccessivo e far fare al club un passo indietro.

Milan, l’Atalanta è l’ultimo ostacolo da superare per qualificarsi in Champions

Resta tutto in bilico. Il Milan, inizialmente visto come favorito per lo scudetto ma attualmente terzo, si è sfumare davanti alcune occasioni importanti ed ora non resta che puntare almeno alla qualificazione. I rossoneri, per farlo dovranno mantenere la posizione attuale. Alle loro spalle c’è infatti il Napoli, a pari punti, seguito dalla Juventus che ne conta uno in meno (75 contro i 76 degli altri due club). Tutto dipenderà quindi dal match con l’Atalanta e da quelli delle rivali contro Verona e Bologna. L’ago della bilancia si sposterà solamente al triplice fischio dell’ultima sfida in programma.