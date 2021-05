Il presidente del Torino Cairo ha parlato del rinnovo di Belotti: “Vedremo cosa vuole fare”. Ma il rinnovo dipenderà anche dall’Europeo

Il pareggio rocambolesco contro la Lazio ha regalato finalmente la salvezza al Torino che potrà adesso pensare serenamente alla sfida contro il Benevento, per quanto riguarda il calcio giocato, e soprattutto concentrarsi sui rinnovi degli uomini chiave: Belotti su tutti. Il granata, come sottolineato dal presidente Cairo nel postpartita, “ha ancora un anno di contratto” ma il suo futuro continua ad essere un punto interrogativo e la soluzione non sembra essere vicinissima. La sua stagione, d’altronde, non finirà domenica con il calare del sipario sul campionato di Serie A e gli impegni europei potrebbero condizionare le decisioni della società granata. Almeno per quanto riguarda le tempistiche.

Cairo: “Belotti? Parleremo con lui”

Questo è quanto sembra trapelare dalle parole del presidente che Cairo che al termine della sfida salvezza contro la Lazio ha sì parlato del rinnovo di Belotti ma senza far pensare ad un incontro imminente tra le parti. Parleremo con Belotti. Ha ancora un anno di contratto, vedremo anche lui cosa vuole fare“. Un modo per dire che sì, il Gallo e il Toro si siederanno attorno ad un tavolo ma non nei prossimi giorni.

Più probabile, al contrario, che la società attenda l’esito dell’Europeo al quale Belotti parteciperà nelle prossime settimane. Un exploit positivo con la Nazionale, infatti, riporterebbe il Gallo all’ombra della Mole con un cartellino dal valore di certo superiore all’attuale e il Toro potrà spendere la “carta Europeo” anche in fase di mercato e in eventuali braccio di ferro che dovessero emergere con le possibili pretendenti. Insomma, del rinnovo se ne sta discutendo ma difficilmente si arriverà a una soluzione nell’immediato: una situazione che potrebbe anche essere comprensibile, a patto però di scongiurare l’ennesimo tira e molla lungo mesi finendo poi per ricadere sempre nei soliti errori.

Il rinnovo per scongiurare un nuovo caso Nkoulou

Uno su tutto quello che nella scorsa stagione ha portato alla rottura, di fatto definitiva, con Nkoulou. Temporeggiare può non essere un problema, almeno sulla carta, ma portare le eventuali trattative con il Gallo (sarà necessario capire le intenzioni del giocatore) all’infinito potrebbe portare, in caso di permanenza in granata, ad iniziare una nuova stagione con il Capitano in scadenza. Situazione che ha già portato in spogliatoio ben più di qualche malumore: anche per questo Cairo non ha intenzione di avere a che fare con un altro “caso Nkoulou”.