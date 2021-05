Al termine di Lazio-Torino il presidente granata Urbano Cairo ha commentato la stagione della sua squadra e la salvezza raggiunta

E’ un Cairo soddisfatto quello che a fine partita commenta, ai microfoni di Sky, il pareggio contro la Lazio e la salvezza ottenuta dal Torino. “Noi due anni fa eravamo settimi davanti alla Lazio e facemmo un grande campionato, l’anno scorso all’andata eravamo ottavi, poi ci fu quella partita con l’Atalanta e quella peggiore con il Lecce e alla fine abbiamo salvato il campionato. La squadra di adesso non era tanto diversa da quella di due anni fa, dovremmo però lavorare con Vagnati per evitare un altro campionato così. Quest’anno eravamo partiti male all’andata, poi Nicola ha fatto un buon lavoro e ha fatto un buon girone di ritorno. Adesso dovremmo lavorare per tornare a fare campionati come eravamo abituati, questi ultimi due campionati mi hanno fatto troppo soffrire”.

Cairo: “Eravamo abituati a fare altri campionati”

Il presidente granata ha poi parlato del futuro: “In questi anni ho tenuto tutti i giocatori più importanti. Poi il Covid, il fatto di non avere i tifosi allo stadio non ci ha aiutati. Adesso dobbiamo riflettere bene per fare le cose giuste che vanno fatte. Eravamo abituati a fare altri campionati”.

Infine, Cairo ha parlato del futuro di Belotti e di Nicola: “Belotti e Nicola? Adesso parleremo con tutti e due. Belotti ha ancora un anno di contratto, vedremo anche lui cosa vuole fare. Con Nicola ci vedremo a breve per fare dei ragionamento. Adesso godiamoci questa serata, anche se eravamo partiti con obiettivi diversi. Quando arrivano partite come queste devi avere giocatori mentallizzati per affrontarle al meglio”.