Post partita molto caldo, battibecchi in campo e anche in tribuna, dove Cairo litiga con i dirigenti della Lazio

E’ stato un post partita molto caldo quello di Lazio-Torino: in campo c’è stato un battibecco tra Reina e Rincon, in tribuna una litigata tra Urbano Cairo e i dirigenti biancocelesti. Una lite a distanza che è terminato grazie all’intervento di altri dirigenti granata che hanno calmato il presidente granata accompagnandolo poi in campo per l’intervista post partita ai microfoni di Sky.