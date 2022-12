Calciomercato Torino / Il club campano non ha trovato l’accordo con il portiere albanese e ha virato con decisione sul messicano

Rischia di saltare il passaggio di Etrit Berisha alla Salernitana: la società campana non ha trovato l’accordo con il portiere albanese e ha virato con decisione su Guillermo Ochoa, estremo difensore della nazionale messicana di proprietà dell’Amerìca. La trattativa tra la Salernitana e l’Amerìca ha avuto un’accelerazione nelle ultime ore e l’affare sembra potersi concludere con la fumata bianca.

Calciomercato Torino: Berisha in uscita

Berisha avrebbe voluto un contratto biennale con il club campano, che è invece alla ricerca di una soluzione temporanea per la porta considerata la momentanea indisponibilità del titolare Luigi Sepe: proprio il mancato accordo sul contratto ha frenato la trattativa. Il portiere albanese resta comunque in uscita dal Torino ma ora il suo agente, Federico Pastorello, e il dt granata, Davide Vagnati, dovranno mettersi al lavoro per cercare una nuova squadra a Berisha.