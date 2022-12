Vuole il Toro ma serve un accordo con gli inglesi: Praet può risolvere i problemi del centrocampo di Juric

Per mesi il Toro lo ha inseguito, senza tuttavia riuscire a portarlo alla corte di Juric, che avrebbe voluto poter puntare ancora una volta su un giocatore duttile come Praet. Può fare il mediano e giocare sulla trequarti: se i granata alle spalle della punta sono coperti da Vlasic, Miranchuk e Radonjic, in mezzo al campo restano piuttosto corti. Cortissimi, se la situazione di Lukic dovesse portare ad una cessione già a gennaio. Ecco perché per il belga i contatti tra Torino e Leicester sono sempre fitti e costanti. A giugno, rientrato dal prestito, Praet sperava di poter tornare subito sotto la Mole. Però la distanza economica tra le due società ha impedito che si giungesse ad un accordo.

Praet risolve un problema a Juric

il Toro continua a poter contare sulla volontà del calciatore, che oltretutto ha perso pure la Nazionale e che in Premier League ha collezionato tante panchine e non così tanti minuti. In Italia tornerebbe di corsa diventando prezioso per Juric, intenzionato a sopperire così la qualità che verrebbe a mancare se con Lukic il Toro non troverà un accordo vantaggioso. Col serbo via anzitempo – senza accordo sul rinnovo o se dovesse puntare i piedi questo accadrà – ecco che Praet risolverebbe uno dei problemi del centrocampo granata, fermo restando l’idea dell’allenatore granata di aver bisogno di quel mediano fisico alla Pobega che aspetta da mesi.