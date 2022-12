Il Monza continua a seguire Brekalo e a gennaio proverà a portarlo in biancorosso ma attenzione, il croato piace anche alla Fiorentina

Dopo la fine dei Mondiali non è solo la ripresa della Serie A che si sta avvicinando a passo spedito. Tra pochi giorni aprirà anche il calciomercato, e allora sono già tante le trattative che i vari club stanno avviando e ovviamente sono già tante le voci che riguardano dei possibili trasferimenti che potrebbero concretizzarsi nel mese di gennaio. Tra le possibilità che prendono più piede, senza alcuna ombra di dubbio, quella che riporterebbe Josip Brekalo a tornare a giocare nel massimo campionato italiano dopo l’esperienza vissuta al Toro sotto la guida del connazionale Ivan Juric. A mostrare dell’interesse per il giocatore classe 1998 è stato in primis il Monza dell’amministratore delegato Adriano Galliani e del presidente Silvio Berlusconi, che cercherà di portare in Brianza il trequartista croato con la speranza che Brekalo possa dare una grande mano alla squadra lombarda a conquistare la permanenza in A. Ma il Monza dovrà fare molta attenzione alla concorrenza della Fiorentina. Infatti, da ormai diverse settimane sembra che anche i viola vogliano cercare di prendere l’ex numero 14 granata.

Brekalo vuole riscattarsi e riconquistare la nazionale

Brekalo vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia per andare alla ricerca di un riscatto. Infatti, dopo aver deciso di lasciare il Toro, essere tornato al Wolfsburg per poi cercare di tornare a lavorare con Juric, il trequartista croato è rimasto in Germania dove ha registrato un periodo molto negativo, tanto da uscire dal giro della nazionale croata e non essere stato convocato per i Mondiali in Qatar. Il giocatore nella prima parte della stagione con addosso la maglia del Wolfsburg ha collezionato solamente 6 presenze, riuscendo a confezionare 1 unico assist. Tornare a giocare in Serie A per Brekalo potrebbe rappresentare una rinascita e chissà quante volte in questi mesi il giocatore ex Dinamo Zagabria si è pentito di aver lasciato il Toro la scorsa estate.