L’esterno classe 2000 dovrebbe partire in prestito, ma l’emergenza sulle fasce ne ha bloccato momentaneamente la cessione

Si avvicina sempre di più la ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio in casa alle 14:30 contro l’Hellas Verona. Ovviamente anche la sessione invernale di calciomercato è alle porte, e il Torino è pronto a muoversi sia in entrata che in uscita. Sulle fasce la situazione è complicata, in quanto Aina e Singo sono infortunati, e non rientreranno a breve dai rispettivi infortuni. Al momento gli esterni a disposizione sono solo tre: Lazaro, Vojvoda e Bayeye. Ecco quindi spiegato l’interesse delle scorse settimane per Aaron Martin e Pasquale Mazzocchi.

La situazione Bayeye

Bryan Bayeye è arrivato al Torino dal Catanzaro, questa estate per la cifra di 750 mila euro. Il giovane numero 2 non ha mai però trovato spazio in granata, con zero presenze in campionato e solo una da subentrato in Coppa Italia. Per lui sarebbe necessario un prestito in Serie B, per completare al meglio il percorso e farsi trovare pronto in futuro, ma vista l’emergenza sulle fasce, la cessione al momento è bloccata e nel ritiro in Spagna è stato anche impiegato nelle due amichevoli contro Espanyol e Almeria.

I prossimi impegni

Nelle prossime due amichevoli, contro Cremonese (venerdi 23 dicembre, ore 14:30) e Monza (mercoledì 28 dicembre, ore 16:00), vedremo se il francese troverà ancora spazio, e soprattutto sarà Ivan Juric a decidere se puntare o no su di lui. Come per Garbett, Adopo e Ilkahn, la soluzione del prestito è la migliore, ma in questo momento i granata hanno troppi giocatori infortunati, anche in mezzo al campo come Linetty e Ricci.