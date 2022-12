L’esterno croato ha fatto un ottimo mondiale e interessa al Torino, ma come riporta il suo allenatore non è arrivata nessuna offerta

Davide Vagnati è stato in Qatar questo mese per seguire il mondiale, e ha segnato sul suo taccuino alcuni nomi interessanti. Uno di questi è il croato Josip Juranovic del Celtic. Nato nel 1995, gioca come terzino destro e ha fatto un gran mondiale con la Croazia, collezionando 6 presenze e un assist. Anche altre squadre hanno messo gli occhi su di lui, come Atletico Madrid e Roma, e l’impressione è quella che si scatenerà una vera e propria asta. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026, e secondo quando detto dal suo allenatore in Scozia, non sono arrivate offerte per ora.

Le parole

Queste le parole di Ange Postecoglu, tecnico del Celtic: “Non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Se c’è un problema o se i giocatori hanno delle proposte, sono sicuro che verranno a trovarmi, e l’amministratore delegato, Michael Nicholson, parlerà con i loro rappresentanti. Ma in questo momento non c’è niente. Zero”.