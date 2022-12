Il terzino croato Juranovic piace al Toro ma non solo: su di lui c’è pure la squadra spagnola, ma occhio anche alla Roma

Non solo la necessità di accontentare Juric (e rinforzare la squadra) con un centrocampista. Il Toro guarda pure alla nuova stagione e da qui la necessità di cominciare a pensare alle corsie laterali. Un modo per prevenire l’eventuale partenza di Singo senza contare la situazione contrattuale di Aina. Mazzocchi resta uno dei profili preferiti dai granata: del resto il giocatore della Salernitana era già stato cercato in estate e per lui il club granata fatto pervenire un’offerta ai campani. Non l’unico sul taccuino di Vagnati, perché è vivo anche l’interesse per Josip Juranovic, il croato classe ’95 del Celtic. Attenzione alla concorrenza, perché il calciatore piace anche in Spagna.

Su Juranovic tanti club: pure la Roma

L’Atletico Madrid guida il gruppo di squadre che ha chiesto informazioni sul terzino. Il connazionale di Juric infatti non ha solo negli spagnoli degli estimatori. In Italia lo segue pure la Roma ed è evidente che il Torino per assicurarselo dovrà fare uno sforzo economico superiore a quello previsto per Mazzocchi. Il budget per l’esterno è di circa 5 milioni: quella la cifra che i granata vorrebbero non superare per portare all’allenatore un rinforzo per gennaio ma soprattutto per la nuova stagione.