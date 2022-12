I due trequartisti stanno facendo fatica ad imporsi, con il mercato di gennaio alle porte vanno fatte le giuste valutazioni

La ripresa del campionato è sempre più vicina, e con essa si avvicina anche la sessione invernale di calciomercato. Il Torino pensa in entrata, come Praet ad esempio, ma ragiona anche sulle possibili uscite. Sulla trequarti i tre giocatori su cui Juric fa maggior affidamento sono Vlasic, Radonjic e Miranchuk. Non ci sarà molto spazio dunque per Seck e Edera, che potrebbero essere ceduti. Più probabile la partenza del primo in prestito, magari anche in Serie B, mentre il secondo è ormai da tempo fuori dal progetto tecnico e, con il contratto in scadenza a giugno, si cerca per lui una soluzione a titolo definitivo.

La stagione di Seck

Il senegalese ha avuto qualche occasione in stagione, ma non è mai stato incisivo. Otto presenze per lui tra campionato e coppa, con 0 gol, 0 assist e 0 cartellini. Contro il Sassuolo è stato anche impiegato come prima punta dal primo minuto, nella deludente sconfitta per 0-1. Considerando che lavora con Juric già dalla scorsa seconda parte di stagione, da lui ci si aspettava di più, e ora la sua permanenza non è scontata. Considerando che i granata lo hanno pagato 3.5 milioni di euro dalla Spal, sicuramente verrà girato in prestito e non ceduto.

La stagione di Edera

Simone Edera di spazio non ne ha invece mai avuto: ad agosto Juric lo aveva addirittura inserito nella lista dei giocatori fuori dal progetto escludendolo dai convocati per le prime uscite stagionali. La prima e unica convocazione della prima parte di campionato è stata contro il Napoli, poi non si è nemmeno mai seduto in panchina. La sua storia con il Torino è giunta ai titoli di coda.