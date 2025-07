Per la trequarti il Torino segue anche Gaetano Oristanio, classe 2002 del Venezia: i lagunari chiedono 12 milioni per lasciarlo andare

Depositato il contratto di Ismajli, secondo colpo dell’estate, il Torino non vuole ora fermarsi. L’idea – subito balenata – di Cairo era quella di avere la rosa quasi al completo già per il ritiro, ma intanto i granata vogliono accelerare per chiudere altri acquisti in modo che questi possano partire con la squadra per lo Stelvio. I reparti che la dirigenza punta a migliorare in questa fase sono due e chiari: le fasce, dove a sinistra serve il sostituto di Biraghi e a destra un titolare, e certamente la trequarti. Quest’ultima zona del campo ha infatti visto partire Elmas, Karamoh e Salama, i quali necessariamente dovranno essere sostituiti a livello numerico. Ecco perché oltre a Ngonge, che rappresenta la priorità, Vagnati è al lavoro per altri giocatori tra cui Gaetano Oristanio.

Torino su Oristanio, c’è concorrenza

Cresciuto nell’Inter, nell’ultima stagione il classe 2002 ha giocato al Venezia risultando tra le poche note positive della squadra, poi retrocessa a fine campionato. 3 gol e 3 assist per lui, che hanno fatto lievitare il prezzo rispetto alla scorsa estate: i lagunari, infatti, chiedono 12 milioni di euro per lasciarlo partire, sebbene la volontà del calciatore sia quella di tornare in Serie A. E l’interesse non manca, perché oltre al Torino su di lui c’è il Parma del giovanissimo Carlos Cuesta. Nessun contatto avviato al momento né con il calciatore né con i veneti, ma sia granata che emiliani monitorano attentamente la situazione del trequartista. La pista di Oristanio potrebbe diventare più calda nei prossimi giorni, soprattutto nel caso in cui il calciatore dovesse spingere per la cessione, puntando a giocare in A.