Per sostituire Theo Hernandez il Milan segue Archie Brown, che qualche settimana fa era finito nel mirino del Toro

Giorni intensissimi di calciomercato, con i vari club che – a ridosso dei raduni prestagionali – puntano a chiudere diversi colpi da regalare agli allenatori. E non è il caso solamente del Torino, perché anche da altre parti il discorso è simile. Basta spostarsi di qualche chilometro, per esempio, per notare come il Milan sia molto attivo in questi primi giorni ufficiali della sessione estiva di trasferimenti. I rossoneri hanno ufficializzato Ricci, aspettano Modric ma nel frattempo hanno ceduto Theo Hernandez all’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Per questo motivo sono ora alla ricerca di un sostituto, e il nome principale è quello di Archie Brown, terzino sinistro del Gent che il Toro ha iniziato a seguire un mese fa.

Milan su Brown

Il nome di Brown in ottica Torino è uscito allo scoperto qualche settimana fa, quando i granata erano fortemente interessati a un nuovo terzino sinistro che potesse sostituire Biraghi o rubargli il posto da titolare. Nel frattempo Vagnati si è però concentrato su altri obiettivi, mettendo per esempio a segno Anjorin e Ismajli, e non si è più parlato di esterni, quanto meno sul lato mancino.

Adesso l’inglese è tornato d’attualità per la Serie A, con il Milan che sembra fortemente interessato a lui per sostituire Theo Hernandez, ormai in partenza in direzione Arabia Saudita. I rossoneri – che non sono l’unica squadra italiana interessata, oltre al Torino – hanno già avviato i contatti con il giocatore ma non con il Gent, che chiede più di 15 milioni per lasciare andare il classe 2002. Da capire se Tare vorrà chiudere per lui, ma la sensazione è che oramai Vagnati, qualora dovesse decidere di cercare un terzino mancino, andrà su altri nomi.