Il norvegese è vicinissimo a vestire la maglia granata. Si trova già a Torino, dove svolgerà i controlli medici di rito

Ufficializzata la cessione di Raoul Bellanova all’Atalanta, il Torino è pronto ad accogliere in rosa Marcus Pedersen, esterno proveniente dal Feyenoord ma già reduce da un’esperienza in Serie A in maglia Sassuolo. Il giocatore, che arriverà con la formula del prestito oneroso a 1 milioni con diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro, è già approdato a Torino, dove svolgerà le visite mediche.