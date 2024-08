Buongiorno e Bellanova, prima ancora Bremer: il lavoro dell’ex tecnico ha fruttato a Cairo cifre considerevoli

Un’estate indimenticabile. Forse solo per la netta consapevolezza della difficoltà, che fa a spallucce con la strategia mirata, per il Torino Football Club di trattenere i suoi pezzi pregiati. Motivi di bilancio, occasioni per chiudere il cerchio di un investimento portando a casa l’ennesima plusvalenza: il modus operandi della società granata sta sicuramente minando le ambizioni tecniche di una creatura nuovamente zoppicante, affidata al nuovo tecnico Paolo Vanoli. Prima Buongiorno, ora Bellanova. Due eccellenze, due nazionali con licenza di mostrare al mondo quanto di buono si è fatto sul terreno del Filadelfia e poi in gare ufficiali, entrambi ceduti dopo una stagione in cui il loro status è inevitabilmente cambiato. Questo dopo essere stati sgrezzati da Ivan Juric, a cui forse Urbano Cairo dovrebbe mostrare forse maggiore riconoscenza.

Bellanova, con Juric migliorato a vista d’occhio

Se anche nel calcio ci fosse il titolo di ‘Most Improved Player’, come in Nba, chi nel Torino della passata stagione lo meriterebbe di più di Raoul Bellanova? Arrivato per 9 milioni di euro dal Cagliari, dopo esser stato scartato dall’Inter (come gli successe tra l’altro con l’Atalanta), ha vissuto un inizio in salita. Sembrava alienato al contesto tattico di Juric. Poi col tempo è diventato fondamentale. Una scheggia, in grado anche di offrire assist per l’intera squadra. Il premio? La convocazione di Spalletti a Euro2024 e una nuova stagione in granata con i gradi di leader. Nelle ultime ore, la doccia fredda, con Bellanova che tornerà a Bergamo per una cifra complessiva di 20 milioni più bonus.

Buongiorno, il prescelto dopo Bremer

Prima di lui ha preparato le valigie Alessandro Buongiorno, volato a Napoli per 35 milioni di euro. Anch’esso in grado di conquistarsi la Nazionale dopo una stagione da urlo, da top 11 di Whoscored a livello continentale al fianco del solo Van Dijk. Passi da gigante per il canterano granata, diventato nell’ultimo anno della gestione Juric il leader assoluto non solo della retroguardia ma dell’intera rosa granata. Una stabilizzazione nel pantheon dei difensori più determinanti della Serie A, che segue i progressi della stagione precedente: la prima da centro nevralgico del terzetto. Responsabilità accresciute per Buongiorno. Il prescelto dopo la cessione di Bremer alla Juventus.

Bremer, la prima plusvalenza di Juric

Una stagione semplicemente senza senso l’ultima in granata del brasiliano prima del doloroso passaggio nell’altra sponda del Po. Bremer è stato esaltato dalla difesa alta adottata nel primo anno di Juric, con una serie di statistiche impressionanti. Il difensore che ha intercettato più palloni a partita, quello che ha vinto più duelli aerei e il 98% di efficienza nel pressing bulgaro e delle azioni ad alta accelerazione. Impressionante, dopo una stagione precedente in cui aveva introdotto il suo spiccato fiuto per il gol. Primi segnali dopo un avvio in granata timido. E’ cresciuto, ma con Juric è stata una vera e propria apoteosi. Non a caso, la sua cessione, ha fruttato 50 milioni. Plusvalenze tutte frutto del lavoro del croato, il quale ha sicuramente garantito un apporto non indifferente alle casse del Torino prima di declinare la proposta di rinnovo del contratto.