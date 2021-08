Calciomercato Torino / Pobega arriva in prestito secco dal Milan: tutto pronto per l’ufficialità. Il centrocampista farà le visite in mattinata

Tommaso Pobega inizierà oggi, 27 agosto 2021, la sua stagione con la maglia del Torino. Sono previste in giornata, infatti, le visite mediche del centrocampista, in arrivo dal Milan con la formula del prestito secco. Nelle ultime ore, la trattativa imbastita e portata a un passo dal traguardo la scorsa settimana ha conosciuto la sua svolta, anche quella già messa in preventivo dai due club. I rossoneri hanno infatti definito il prestito con diritto di riscatto di Bakayoko, che numericamente sostituirà il classe 1999.

Il programma della giornata a Torino

Dopo le visite mediche, Pobega – che è arrivato nella serata di ieri in città – verrà annunciato come nuovo giocatore del Toro, anche se solo fino a giugno. Non sono serviti i timidi tentativi del Torino per inserire un diritto di riscatto: il Milan non vuole privarsi in alcun modo del giocatore, ritenuto tra i prospetti più fulgidi del club. Per Juric sarà comunque un rinforzo importante, che verrà utilizzato sia come centrocampista centrale accanto a Mandragora ma probabilmente pure come trequartista, dato che il tecnico croato è solito – in alcune partite – utilizzare una mezzala in una posizione avanzata, un po’ come succedeva a Verona con Barak.