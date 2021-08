Calciomercato Torino / Con Juric hanno poco spazio e nei loro ruoli il Toro cerca rinforzi: ma Verdi e Rincon sono difficili da cedere

Davide Vagnati, da qui al 31 agosto, ha il malcelato desiderio di piazzare a qualcuno Simone Verdi e Tomas Rincon. Il direttore sportivo del Torino, negli ultimi giorni, li ha offerti a diverse squadre. Del numero 24 ne aveva parlato con il Cagliari prima che per Walukiewicz i rossoblu chiedessero Izzo (lo scambio, tra l’altro, è per ora a un punto morto), ma anche con il Bologna, nel tentativo di abbassare il prezzo di Orsolini, e con il Genoa. Al Grifone, il ds ha fatto anche il nome del General: per ora una trattativa non c’è, ma qualcosa potrebbe muoversi nei prossimi – pochi – giorni.

Con Juric poco spazio nel Torino

Verdi e Rincon, con Ivan Juric, hanno poco spazio. Entrambi, tra ritiro e amichevoli, non sono mai stati considerati i titolari dal tecnico croato, che in mediana preferisce un profilo più dinamico da mettere accanto a Mandragora (lo sarà Pobega) e in attacco ha finora adattato un centrocampista (come Linetty) a fare il trequartista accanto a Pjaca, in attesa che il mercato gli porti Messias o chi per lui. Proprio l’ingresso in rosa di Pobega e quello, probabile, di un altro trequartista hanno costretto il Toro ad accelerare per le cessioni dei due novelli esuberi. Ora sono di troppo, ma cederli non sarà semplice. Il club ci proverà nelle ore che restano, altrimenti rimarranno con un ruolo ridimensionato e annessa – ulteriore – svalutazione del cartellino.