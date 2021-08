Calciomercato Torino / Incontro a Milano tra Vagnati e Ursino: ancora non c’è l’accordo per portare Messias al Toro

La svolta dovrà attendere. Per portare Junior Messias al Torino ancora non c’è l’accordo tra il club granata e il Crotone. Dopo un incontro svoltosi a Milano tra i due direttori sportivi, Vagnati e Ursino, non è arrivata la fumata bianca. Quaranta minuti di colloquio sono serviti sì a riallacciare rapporti diventati più freddi nelle scorse settimane, ma non ad abbassare la richiesta economica dei calabresi, ancora ferma a 10 milioni di euro. Se ne riparlerà a breve, ma il Toro deve fare attenzione alle concorrenti: Messias piace soprattutto alla Fiorentina, ma anche al Milan ed eventualmente al Sassuolo, se partisse Berardi. A Milano saranno giornate intense.