Calciomercato Torino / Parla il presidente del Crotone, Vrenna: “Per Messias stiamo parlando col Toro”. Ma gli sviluppi…

Conferma che il dialogo in atto, ma anche che gli sviluppi per ora sono ben pochi. Il presidente del Crotone, Vrenna, ha parlato a Milano della trattativa con il Torino per Junior Messias, per la quale oggi c’è stato un incontro con il ds granata Vagnati. Ecco le sue parole: “Messias e il Toro? Ne stiamo parlando. Passi avanti dopo l’incontro di oggi? Non molti”. Le due società restano comunque in contatto e del giocatore si riparlerà nelle prossime ore.