Il classe 2002, neozelandese, Garbett sarà un rinforzo per la Primavera di Federico Coppitelli

Si chiama Matthew Garbett, è neozelandese, ed è il nuovo rinforzo per la Primavera di Federico Coppitelli. Il classe 2002 arriva dalla squadra svedese del Falkenberg ed è in procinto di firmare per i granata in vista della nuova stagione. L’attaccante sarà poi subito a disposizione del tecnico.