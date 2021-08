Calciomercato Torino / Vagnati contatti continui per Messias: ma sono aperte più piste per arrivare a un trequartista

Mancano ormai davvero pochi giorni alla fine del calciomercato e diverse squadre stanno cercando di prendere gli ultimi rinforzi in vista della nuova stagione che è già iniziata. Il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati sta continuando a mantenere calda la pista che porta a Junior Messias, fantasista brasiliano in uscita dal Crotone che ha messo in mostra le proprie qualità nella scorsa stagione in serie A, nonostante il club calabrese sia poi retrocesso in B. I contatti tra Vagnati e il ds rossoblù Giuseppe Ursino sono continuati in maniera molto fitta in questi ultimi giorni, con i granata che già da giugno si erano messi sulle tracce del giocatore nato a Belo Horizonte e che nelle prossime ore incontreranno i calabresi.

Su Messias ci sono anche Milan e Fiorentina

C’è da segnalare che sull’attaccante brasiliano è forte anche l’interesse di Fiorentina e Milan. Il ds del Crotone Ursino ai microfoni di Lady Radio riguardo a Messias ha dichiarato: “Negli ultimi giorni c’è stato mezzo interessamento della Fiorentina, adesso però non so cosa succederà: ci sono anche altre 3-4 squadre sul giocatore. Sicuramente il giocatore si muoverà a titolo definitivo e non in prestito, le squadre che lo vogliono devono muoversi subito e andare al sodo”. Il fantasista brasiliano piace molto anche a Stefano Pioli, che vorrebbe vederlo con addosso la maglia Milan. Il tecnico rossonero è un estimatore del brasiliano per le sue qualità, soprattutto per le ottime abilità nei dribbling e nel superare l’uomo. Il Toro deve stare attento alle concorrenti per Messias che rimane un nome segnato sull’agenda di Vagnati.

Toro: il trequartista rimane la priorità

Juric, dopo l’arrivo di Marko Pjaca in prestito dalla Juve, si aspetta l’acquisto di un altro trequartista. Per il tecnico croato è decisamente la priorità. Vagnati sta cercando di accontentare l’ex tecnico dell’Hellas Verona, per poi andare alla ricerca di un difensore che possa rimpiazzare Lyanco ceduto al Southampton. Il dirigente granata per il trequartista oltre a Messias sta valutando anche altri profili l, ma l’attaccante brasiliano rimane una pista già avviata che potrebbe portare a un lieto fine. Il Toro non può più perdere tempo. Juric ha bisogno dei rinforzi che aveva già chiesto diverso tempo fa. Ovviamente però il Crotone potrebbe temporeggiare in attesa del miglior offerente. Un rischio per il Toro.