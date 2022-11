Calciomercato Torino / Anche i tifosi granata si mobilitano per il ritorno del centrocampista: tantissimi i messaggi lasciati sui suoi social

Se c’è un calciatore che l’ambiente Torino spera di poter vedere da gennaio con addosso la maglia granata questo è Dennis Praet. Il centrocampista belga non è solamente l’obiettivo numero uno sulla lista del dt Davide Vagnati, per la prossima sessione di mercato, è anche il sogno di molti tifosi: basta fare un giro sui profili social del calciatore per rendersene conto. Negli ultimi giorni il numero di messaggi e inviati a tornare lasciati dai tifosi granata è aumentato a dismisura, tanto che sono gli commenti che si riescono a leggere sotto ai suoi post.

Calciomercato Torino: tutti vogliono Praet

Praet ha lasciato un grande ricordo in tutto l’ambiente: dalla società (“Sono innamorato non sono del giocatore ma anche del ragazzo” aveva addirittura dichiarato Vagnati a settembre), a Juric fino appunto alla tifoseria, tanto che la notizia del mancato riscatto del suo cartellino del Leicester aveva fatto parecchio arrabbiare la piazza. Tutti questi buoni sentimenti sono ricambiati dallo stesso calciatore belga, che tornerebbe volentieri sotto la Mole: in estate ha atteso fino all’ultimo che Torino e Leicester trovassero un accorto per il suo passaggio in granata ma alla fine è stato costretto a rimanere in Inghilterra dove, fino a questo momento, ha trovato poco spazio e ha perso anche l’opportunità di giocare il Mondiale con la propria nazionale.

Il centrocampista ha parecchio mercato in serie A

A gennaio il Leicester ha già aperto alla possibile partenza di Praet e vorrebbe cederlo a titolo definitivo (in estate invece la formula sul quale le due società avevano provato a trovare un accordo era quella del prestito con obbligo di riscatto). I contatti tra le parti sono in corso ma il club inglese sembra non avere fretta di trovare un accorto: Praet, infatti, oltre al Torino piace anche ad altre squadre in serie A e in casa Leicester stanno provando a capire se ci sarà la possibilità di far partire un’asta per il cartellino del centrocampista.