Per il dopo Cuadrado la Juve è a caccia di un profilo come quello di Singo, calciatore già nel mirino dell’Inter nell’ultima sessione di mercato

Singo-Juventus, ancora una volta. Già un paio di stagioni fa l’esterno classe 2000 aveva attirato l’attenzione dei bianconeri, oggi a caccia di quello che diventerà di Cuadrado, in scadenza. Non è di certo la prima big a prendere informazioni sul terzino. Pure l’Inter la scorsa estate aveva sondato il terreno: Singo era la prima scelta di Marotta in caso di partenza di Dumfries, poi rimasto a Milano. Nel frattempo, dall’altra parte di Torino, la Juve studia più profili, compreso quello del calciatore granata, che in questa stagione non è di certo partito bene, giocando ai suoi livelli solo a Roma, ultima partita prima della pausa per i Mondiali. Operazione che il club di Agnelli vorrebbe portare a termine già a gennaio: questo rende ovviamente più complicata la strada che porterebbe all’ivoriano, che nel sistema di Juric è ben inserito nonostante in questi mesi – anche per un infortunio – abbia fatto più fatica ad esprimersi al meglio.

Singo dopo Bremer: trattativa complicata

Voci al momento, perché una trattativa vera e propria non c’è dato che Singo è parte di una lunga lista. L’intenzione della Juve è quella di chiudere l’operazione già a gennaio per assicurarsi così la continuità necessaria sulla fascia ma pure un inserimento graduale nel corso dei mesi, anche per non avere sorprese. Singo piace alla Juve ma l’operazione Bremer – poco gradita ai tifosi nonostante la pioggia di milioni che finiranno nelle casse del Torino – rende evidentemente più complicata la trattativa con Cairo, visto il noto precedente.