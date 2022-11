Lazaro è riuscito a conquistare tutti, in particolar modo Juric, ora il numero 19 granata punta a una grande seconda parte di stagione

Tutto sommato il Toro ha concluso in maniera positiva la prima parte della stagione, nonostante abbia dovuto far fronte a diverse difficoltà fin dall’inizio. Tra i giocatori che in questa prima parte di campionato hanno regalato più soddisfazioni c’è senza alcuna ombra di dubbio Valentino Lazaro. L’esterno austriaco è arrivato all’ombra della Mole dall’Inter lo scorso 1 agosto, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il difensore classe 1996 è arrivato in granata in punta di piedi, quasi come un oggetto misterioso, e mettendosi a lavorare molto duramente, giorno dopo giorno, è riuscito a scalare le gerarchie lasciando tutti a bocca aperta e riuscendo a guadagnarsi la fiducia di Ivan Juric. Lazaro ha collezionato diverse prestazioni più che positive, dimostrando anche di essere in grado di giocare su entrambe le fasce. Un’abilità che di certo non si trova frequentemente. Per questo il Toro si coccola il giocatore ex Salisburgo, che attualmente rappresenta uno dei gioielli più preziosi all’interno della rosa granata. Un gioiello che ovviamente si spera non perda valore neanche nella seconda parte della stagione, ma che possa continuare a brillare come ha fatto fino ad ora.

Lazaro: il riscatto dall’Inter è sempre più vicino

Non è un caso che il Toro stia iniziando a prendere in seria considerazione l’ipotesi di riscattare Lazaro dall’Inter, in modo da non perdere un elemento molto prezioso e doversi poi rifiondare sul mercato alla ricerca di un altro profilo con caratteristiche simili a quelle del numero 19 granata. Il club torinese non vuole assolutamente ripetere l’errore commesso la scorsa stagione con diversi pezzi pregiati che hanno lasciato il Toro. Tra i primi giocatori da blindare c’è proprio Lazaro, che come già detto sta facendo bene e ha ancora ampi margini di crescita.