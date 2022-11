Calciomercato Torino / Il serbo ha fatto capire di essere intenzionato a cambiare squadra e sfrutterà il Mondiale per mettersi in mostra

La sosta per i Mondiali in Qatar e l’avvicinarsi del mese di gennaio fanno inevitabilmente trapelare le prime voci di mercato. Ma c’è un giocatore che è stato proprio lui ad alzare la voce in merito al proprio futuro. Ovviamente si sta parlando di Sasa Lukic che dal ritiro della nazionale serba aveva dichiarato: “Onestamente ho grandi ambizioni e sono sicuro che arriverò dove mi ero prefissato”. Parole che hanno fatto molto rumore e che sicuramente non hanno fatto piacere al Toro e ai propri tifosi, e non è un caso che il centrocampista serbo sul proprio profilo Instagram sotto ai suoi post abbia i commenti limitati in modo che non possa scrivergli chiunque. Ora l’obiettivo del numero 10 granata è quello di mettere in mostra tutte le sue qualità durante il Mondiale, in modo da attirare su di sé l’attenzione di grandi club. A questo proposito bisogna dire che diverse squadre importanti hanno già iniziato a seguirlo da diverso tempo. Il Toro intanto per tutelarsi deve iniziare a guardarsi intorno andando alla ricerca di un centrocampista, per farsi trovare pronto nel caso in cui Lukic già a gennaio dovesse lasciare il club granata.

Oltre alla Roma anche il Leeds ha messo gli occhi su Lukic

In queste ore oltre all’interessamento della Roma per Lukic, con il club giallorosso che già durante la scorsa estate aveva cercato di portare il centrocampista serbo nella capitale, è trapelata anche la voglia da parte del Leeds di fare un tentativo per cercare di portare il giocatore ex Levante a trasferirsi in Inghilterra. Sicuramente la possibilità di giocare in Premier League, uno dei campionati più affascinanti al mondo, fa quantomeno venire a Lukic l’acquolina in bocca. Però prima c’è da pensare al Mondiale, con il centrocampista serbo che sa benissimo che avrà puntati su di sé diversi occhi. Sarà dunque un osservato speciale.