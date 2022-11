Centrocampista: l’acquisto è d’obbligo e lo sarà soprattutto con la partenza di Lukic. E sulla punta le idee del croato sono chiare

All’apparenza è meno combattivo di un anno fa o, meglio, nelle sue dichiarazioni pubbliche è diventato più filosofico e meno diretto, anche se quando Juric non si controlla ecco che la frase scappa. Dopo la partita contro la Roma, arrabbiato e rammaricato per una vittoria sfumata, ha fatto un chiaro riferimento al mercato e a chi dovrebbe occuparsene, evidenziando quanto peso abbia avuto in quella partita (mica l’unica) non poter avere i giusti cambi. Però nella testa dell’allenatore le idee ci sono, ben chiare. Sa cosa vorrebbe dalla sua squadra, sa cosa vorrebbe dalla sua società. Se il mercato di gennaio è non è la miglior finestra per acquistare, vero è che il croato si augura che ci sia grande attenzione quantomeno alle occasioni.

Praet in entrata, ma se Lukic parte…

Su un certo tipo di giocatore, su un ruolo in particolare, Juric si è ampiamente sbilanciato. Il centrocampista. Pobega non è mai stato sostituito, non qualitativamente ma nemmeno quantitativamente. Due mediani sono andati via, il rossonero e Mandragora, il solo Ilkhan è arrivato, chiaramente non pronto. Potrebbe Praet risolvere questo problema? In parte, perché non è quel giocatore fisico e strutturato che Juric vorrebbe. Però l’eventuale partenza di Lukic già a gennaio renderebbe necessario almeno quell’innesto, per non impoverire una mediana già ridotta all’osso dalla sessione estiva.

Una punta in caso di partenze (o di occasioni)

Del resto quando un anno fa il belga è arrivato c’era il dubbio potesse servire a Juric come mediano oltre a poter fare il trequartista. E per gli altri reparti? Sull’attaccante il tecnico è stato chiaro: sì, ma solo se si innalza la qualità. Tradotto: non tanto scommesse o giocatori da svezzare (perché sarebbero pronti non prima dell’estate). Certo che se in uscita si dovesse muovere qualcosa, per esempio se Sanabria dovesse andare via, allora ovvio che sarebbe d’obbligo per Vagnati acquistare almeno una punta. Perché va bene decidere di non fare chissà che operazione, ma indebolirsi no.