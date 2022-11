Club e giocatore conoscono le volontà l’uno dell’altro: il Toro non vuole un altro caso Belotti, Lukic ha ambizione e vuole andare via

Le parole pronunciate da Lukic dal ritiro della Nazionale serba, dove la selezione del centrocampista sta preparandosi al debutto del Mondiale, non hanno stupito i tifosi o il Torino. Del resto quanto accaduto questa estate, alla vigilia del campionato, aveva già fatto intendere a tutti quali fosse le intenzioni dell’allora capitano, capace di un gesto forte – del quale poi si è scusato – pur di far valere le sue ragioni in termini contrattuali. Un rinnovo che non si stava concretizzando, il nervosismo, la rottura. Il serbo ad oggi è un titolare, un giocatore sul quale Juric sa di poter contare, ma è pur vero che non si arriverà oltre la prossima estate, l’ultima prima della scadenza. Tutto si risolverà ben prima: o a gennaio, dopo il Mondiale, o al termine del campionato.

Serve la giusta offerta

Ovvio che il Toro dovrà mettere tutto sul piatto. La sostituzione di Lukic, anche solo numericamente dato che a centrocampo manca un giocatore, l’offerta eventuale che arriverà sulla scrivania del club. Tutto sarà pesato bene, per evitare di avere sorprese ma pure per non indebolirsi ulteriormente in un momento della stagione in cui al contrario c’è da alzare l’asticella.

Toro e Lukic a carte scoperte

Lukic non è incedibile e le parti giocano ormai a carte scoperte: “Onestamente ho grandi ambizioni e sono sicuro che arriverò dove mi ero prefissato, vedremo se sarà dopo il Mondiale o la prossima estate”. L’addio si consumerà e il club granata non è sorpreso: al contrario, avrà la forza e la possibilità di scegliere come e quando, per una volta senza rimanere spettatore degli eventi.