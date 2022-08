Juric è pronto a reintegrare in gruppo Lukic, che nel frattempo è tornato ad allenarsi, ma il numero 10 deve chiarirsi con la società

C’era anche Sasa Lukic ieri pomeriggio al Filadelfia alla ripresa degli allenamenti del Torino. E dopo quanto accaduto alla vigilia della partita contro il Monza, questa è una notizia tutt’altro che scontata. Il centrocampista si è regolarmente allenato agli ordini di Ivan Juric e ha iniziato a preparare la partita di sabato contro la Lazio, prima però ha inevitabilmente avuto un confronto con l’allenatore e i compagni di squadra. Negli spogliatoi del Filadelfia ha spiegato i motivi che lo hanno portato nella scorsa settimana ad avere molti dubbi riguardo alla sua permanenza in granata ma ha soprattutto si è scusato.

Lukic, le scuse a compagni e Juric

Juric è pronto a reintegrare del tutto il centrocampista in gruppo, d’altronde anche sabato sera, nella conferenza stampa dopo la partita vinta contro il Monza, aveva spiegato di essere disposto a perdonare il suo giocatore: “Io perdono tutti, basta che chi sbaglia abbia capito l’errore”. Anche gli altri calciatori granata hanno riaccolto con calore il proprio compagno, d’altronde Lukic è un ragazzo che in questi anni ha saputo farsi volere bene da chiunque sia passato nello spogliatoio del Torino, facendosi apprezzare dal punto di vista umano prima ancora che come calciatore.

Futuro di Lukic ancora in bilico

Tutto risolto quindi? No, perché è con la società che i problemi sono nati e devono essere risolti. Urbano Cairo è scottato da quanto accaduto con Nicolas Nkoulou – voleva andare via, si è autoescluso per alcune partite dopo la gara d’andata contro il Wolverhampton, ma è rimasto e due anni dopo è andato via a parametro zero – e non vorrebbe perdere anche Lukic senza guadagnare neppure un euro. Per questo motivo il presidente vuole ragione bene sul da farsi: è pronto ad ascoltare eventuali offerte in questa ultima parte della sessione estiva di calciomercato ma è anche consapevole che trovare un sostituto del serbo in poco più di due settimane non sarà semplice. Per questo per ora Lukic potrebbe anche restare, magari con un rinnovo di contratto “alla Bremer”, ovvero con uno stipendio più alto ma soprattutto con la promessa di una futura cessione.