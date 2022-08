Il centrocampista torinese è entrato a gara in corso contro il Monza dando segnali positivi, ma il suo nome rimane sul mercato

Nel corso della partita nella quale il Toro ha affrontato il Monza c’è stato un cambio, effettuato da Ivan Juric, che sicuramente in molti non si aspettavano. Ovvero, quando al 70’ minuto il tecnico croato ha fatto entrare in campo Jacopo Segre al posto di Michel Adopo. Il numero 8 granata ha rimediato una prova senza alcun dubbio positiva, al di là di una piccola sbavatura nel finale, ma è anche doveroso ricordare il fatto che Segre ha giocato in una posizione non sua. Dunque, il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan non si è fatto distrarre dalle voci di mercato, nonostante sembrasse, poche ore prima del match contro il Monza, ormai praticamente certo il suo passaggio al Palermo (trattativa bloccatasi invece anche per via dello scoppio del caso Lukic). È stato molto bravo Segre a rimanere concentrato sul suo presente al Toro e ad essere rimasto focalizzato solamente alla partita con il Monza, uscendo così dal campo con il sorriso per la vittoria ottenuta e per la prestazione rimediata. In queso modo Segre ha mandato un segnale a Juric, ma il suo futuro imminente molto difficilmente sarà ancora all’ombra della Mole.

Non solo Palermo: anche il Frosinone ha messo gli occhi su Segre

Segre rimane molto vicino al trasferimento al Palermo, ma nelle scorse ore un altro club di Serie B ha iniziato a dimostrare un grande interesse per il centrocampista granata e cioè il Frosinone. I ciociari stanno cercando in tutti i modi di superare la concorrenza del club rosanero. Comunque, Palermo o Frosinone, il giocatore ex Piacenza molto probabilmente continuerà la stagione appena iniziata in Serie B. Un campionato che Segre conosce molto bene avendoci giocato con diverse maglie ovvero quelle di Perugia, Spal, Chievo Verona e Venezia. Il giocatore però proverà in extremis a convincere il Toro a tenerlo. Una missione molto complicata ma non impossibile e la prova rimediata contro il Monza lo fa sicuramente ben sperare.