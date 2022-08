Aleksej Miranchuk ha accusato un fastidio muscolare poco prima del gol, per questo Ivan Juric lo ha richiamato in panchina

Aleksej Miranchuk è stato il grande protagonista del primo tempo di Monza-Torino. Con il sul gol ha permesso alla squadra granata di chiudere in vantaggio la prima frazione, poi è stato però costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un fastidio muscolare e per questo motivo Ivan Juric lo ha sostituto con Nikola Vlasic all’intervallo. Prima del gol il trequartista ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra: per precauzione Juric ha preferito richiamarlo in panchina.