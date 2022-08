Dopo le scuse ai Juric e ai compagni, Lukic è stato reintegrato in gruppo: può restare ma senza essere il capitano del Torino

Dopo il confronto nello spogliatoio e le scuse ai compagni e a Ivan Juric, il caso Sasa Lukic, almeno per il momento, è rientrato e il centrocampista serbo potrebbe restare al Torino almeno a fine stagione. Certo Urbano Cairo non chiuderà la porta in faccia a eventuali club interessati ma, considerate anche le difficoltà nel trovare in questi ultimi giorni di mercato un sostituto all’altezza (la cessione di Lukic non era stata preventivata) le possibilità che il numero 10 possa rimanere sono in aumento. Il centrocampista non se la caverà però solo con un rimprovero ma con ogni probabilità gli verrà tolta la fascia da capitano. E del resto non potrebbe essere altrimenti.

Torino, il capitano tra Rodriguez e Buongiorno

Come già accaduto contro il Monza potrebbe toccare a Ricardo Rodriguez l’onere e l’onore di indossare al braccia la fascia da capitano del Torino o in alternativa toccherà ad Alessandro Buongiorno: il primo è un giocatore dalla grande esperienza, anche a livello internazionale, che ricopre questo ruolo anche nella sua nazionale, la Svizzera, il secondo invece è un ragazzo cresciuto nelle giovanili del Toro, che ha indossato la maglia granata da quando è un bambino e che è stato anche il capitano della Primavera di Federico Coppitelli portando quella fascia sul prato del Filadelfia (che non è come giocare in qualche campo di provincia o a Biella). Resta da capire su chi ricadere la scelta, ma molto difficilmente vedremo ancora una volta Lukic indossare la fascia da capitano del Torino.