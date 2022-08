Il kosovaro, di rientro da un’assenza di quasi trenta giorni, ha messo nel mirino i biancocelesti ed è pronto a rientrare

A volte ritornano e in questo caso il ritorno era previsto quanto sperato: Mergim Vojvoda è di nuovo a disposizione. Una buona notizia per Ivan Juric che contro il Monza si è ritrovato a dover gestire i cambi con il contagocce, anche sulle fasce. Ad attendere il Toro c’è ora la Lazio e riavere colui che nella scorsa stagione ha scalato le gerarchie diventando uno degli inamovibili dell’undici titolare è sicuramente un passo in avanti.

Vojvoda, stop lungo finito

Più di venti giorni fuori per il kosovaro a causa di una lesione al retto femorale rimediata durante la preparazione, che lo ha costretto a saltare alcune delle amichevoli disputate, la Coppa Italia e la prima di campionato. L’attesa è però finalmente giunta al termine. Ieri è infatti rientrato in gruppo, allenandosi con il resto del gruppo squadra ed è pronto a tornare in campo al più presto. Nel mirino c’è la Lazio di Sarri, prossima avversaria dei granata per quella che sarà una sfida piuttosto complicata.

Toro, Vojvoda rivuole il suo posto

Niente spaventa Vojvoda, al suo terzo anno al Torino. È infatti riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel tempo, convincendo Juric grazie a velocità e fisicità, scalzando la concorrenza. La fascia sinistra lo attende, ma per riaverla dovrà fare i conti con un Ola Aina in crescita. Il posto per ora è dell’ex Chelsea, che ha risposto bene agli stimoli e alle indicazioni del tecnico croato e che potrebbe partire da titolare anche contro i biancocelesti.