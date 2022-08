Perr Schuurs è arrivato alle 11.20 all’aeroporto di Caselle con un volo da Amsterdam, ora le visite mediche e le firme

Eccolo, Perr Schuurs: intorno alle 11.20 il difensore olandese è arrivato all’aeroporto di Caselle con un volo da Amsterdam, poi si è subito messo in auto in direzione del Centro di Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche di rito: il primo passo che lo porterà a diventare un giocatore del Torino. Terminate le visite mediche il centrale si recherà in sede per le firme sul contratto e nel pomeriggio è atteso al Filadelfia per il primo allenamento agli ordini di Ivan Juric.